Texas pide a Donald Trump que declare estado de catástrofe natural por huracán Harvey

El gobernador de Texas pidió el viernes al presidente estadounidense que declare el estado de catástrofe natural por el huracán Harvey, algo que Donald Trump “considera” hacer, explicó su asesor de seguridad interna, Tom Bossert.

Declarar el estado de catástrofe natural permitirá “desbloquear fondos federales” antes incluso de que Harvey toque las costas de Texas en la noche del viernes al sábado, recordó Bossert.

La Casa Blanca anunció asimismo que Donald Trump viajaría a Texas “a principios de la próxima semana”.

#Harvey is now a category 3 #hurricane with 120-mph winds & a pressure of 943 mb (27.85") See the latest advisory at https://t.co/tW4KeGdBFbpic.twitter.com/s0FrcURAsA