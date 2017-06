Theresa May nombra jefe de pesquisa pública sobre fuego en Londres

La primera ministra británica, Theresa May, nombró el jueves a un juez retirado para presidir una investigación pública sobre el devastador incendio de una torre de apartamentos que mató a al menos 80 personas en el este de Londres, mientras aumenta la preocupación en todo el país por los resultados de las pruebas antiincendios.

+ info Unos 600 edificios ingleses tienen revestimiento inflamable como la Torre Grenfell

May designó a Martin Moore-Bick, un juez de apelaciones retirado, para encabezar la pesquisa sobre el fuego que arrasó la Torre Grenfell el pasado 14 de junio.

"Estoy decidida a que haya justicia para todas las víctimas de esta terrible tragedia y para las familias que han sufrido tanto", señaló May.

Expertos antiincendios expresaron su sorpresa por la rapidez con la que las llamas, que se originaron en un frigorífico, se extendieron por las 24 plantas del edificio de viviendas públicas.

La atención se ha centrado en el revestimiento de aluminio instalado en una renovación reciente, las autoridades quieren respuestas pronto ante un problema afecta a miles de edificios más.

Cientos de edificios de propiedad municipal en todo el país están siendo revisados para determinar si su revestimiento no es inflamable.

Por el momento, ninguno de los 137 revisados en 41 zonas superó las pruebas. Este dato generó quejas por el incumplimiento de los estándares de seguridad antiincendios en la construcción.

David Orr, director ejecutivo de la National Housing Federation, señaló que no tiene sentido continuar con las pruebas porque ya arrojaron un resultado "concluyente": el revestimiento compuesto de aluminio "no supera estas pruebas y se considera que no es seguro".

Las pruebas revelaron “fallos sistemáticos” en el desarrollo, manufactura y regulación de los paneles, agregó Orr.