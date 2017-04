Tiburones matan a una surfista de 17 años en Australia y mutilan la pierna de otro en Hawái

Un tiburón mató a una surfista de 17 años en la costa sur de Australia el lunes, dijo la policía.

La muchacha estaba surfeando con su padre cuando fue atacada por el escualo frente a Esperance en el estado de Australia Occidental el lunes por la tarde, dijo la policía.

Fue llevada en condición crítica al Esperance Hospital, donde murió.

La policía no especificó el tipo de tiburón.

Australia ha promediado menos de dos ataques mortales de tiburón por año en décadas recientes.

