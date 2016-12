Tiger Woods juega al golf con Donald Trump

Tiger Woods está viviendo una semana excepcional.

Primero, lució una barbita blanca en una foto en la que posó sin camisa y dijo que era una tradición navideña para sus chicos.

Luego, y luciendo la barbita canosa, jugó 18 hoyos con el presidente electo Donald Trump.

Trump y Woods se reunieron el viernes por la mañana en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, donde Trump suele pasar sus vacaciones.

Los dos se han encontrado varias veces cuando Woods ha competido en campos de golf que pertenecen a Trump.

No está claro si ésta fue la primera vez que jugaron juntos.

Woods tuvo su esperado retorno este mes en el Hero World Challenge, su primera competencia en más de un año, desde que una lesión en la espalda lo alejó de los links.

Woods también ha jugado al golf con el presidente Barack Obama.

Here's a look at Donald Trump and Tiger Woods playing at Trump International in West Palm Beach: https://t.co/GD0y6YB3nWpic.twitter.com/qPBBoq7mOZ