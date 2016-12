Tormenta invernal afecta viajes en Estados Unidos

Una tormenta invernal acecha al centro y oeste de Estados Unidos con fuertes vientos y nevadas, frustrando el tránsito justo en la época de las fiestas navideñas.

Las autoridades emitieron alertas para las Dakotas y el Servicio Meteorológico Nacional vaticinó que caerá allí una espesa nevada acompañada de fuertes vientos.

En Minnesota se le avisó a la población que tome precauciones ante la inminencia de lluvia gélida. Se prevén nevadas también en Idaho, Montana, Utah y el noreste de Colorado.

Las autoridades le han avisado a la ciudadanía que deben elaborar planes de contingencia y rutas alternativas en caso de demoras.

El tránsito aéreo no estaba afectado todavía en los principales aeropuertos del país, pero el avión que transportaba a los Vikings de Minnesota se resbaló de la pista de aterrizaje en Appleton, Wisconsin, debido a la capa de hielo en el suelo.

Los expertos vaticinan que el aire húmedo y cálido provocará mal clima el domingo en las llanuras centrales, en Arkansas y Oklahoma.

Strong winter storm from Rockies to Upper Midwest this weekend. #Blizzard for northern Plains. Travel impacted. https://t.co/GIrv1srJLhpic.twitter.com/pRMhbmf2Al