Tormentas tropicales José y Katia se transforman en huracán

La tempestad José, que se "fortalece rápidamente", alcanzó en la tarde de este miércoles 6 de septiembre la categoría de huracán, anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su último boletín.

Los meteorólogos estadounidenses indican en su informe de las 21:00 que los vientos de José alcanzaban los 120 km/h (categoría 1 en la escala Saffir-Simpson de 5), desplazándose a 26 km/h en dirección oeste-noroeste, encontrándose a unos mil 700 km del archipiélago de las Pequeñas Antillas.

Hurricane #Jose Advisory 6: Quickly Strengthening Jose Becomes a Hurricane. https://t.co/VqHn0uj6EM

De igual manera, el NHC anunció que la tormenta Katia también alcanzó la categoría 1 de huracán en el suroeste del Golfo de México. La alerta de huracán entró en vigencia para la costa del estado mexicano de Veracruz, donde se esperan intensas lluvias.

Por otra parte, el huracán Irma, de categoría 5, se desplaza hacia el oeste, afectando actualmente al Caribe y amenaza a Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba y el sur de Florida en Estados Unidos.

Hurricane #Katia Advisory 5: Hurricane Katia Forms in the Southwestern Gulf of Mexico. https://t.co/VqHn0uj6EM