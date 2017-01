Tribunal ordena inscripción de matrimonio gay en Perú

Un tribunal dictó una inédita e histórica sentencia a favor del matrimonio gay en Perú al ordenar al registro de identificación que inscriba a un matrimonio celebrado en México entre dos hombres.

El séptimo juzgado constitucional ordenó validar el matrimonio entre el economista Oscar Ugarteche, fundador del Movimiento Homosexual de Lima, y el mexicano Fidel Aroche, con quien se había casado en 2010.

El fallo no tiene precedentes en Perú, cuyas leyes no permiten celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, y abre la posibilidad de que quienes se hayan casado en el exterior puedan inscribir su unión en el país.

El fallo fue dictado el 21 de diciembre pero recién se conoció el martes.

Ugarteche había intentado en 2012 inscribir su matrimonio pero la petición fue denegada, tras lo que demandó al Registro Nacional de Identificación y al procurador de ese organismo."Estoy muy contento.

Estamos casados en México pero el Perú... no reconoce los matrimonios fuera de su jurisprudencia, no se reconoce porque al registro no les parece la unión entre dos hombres", dijo Ugarteche a periodistas.

Añadió que "nadie tiene por qué opinar sobre si les parece o no, sólo deben inscribir y nada más, callarse la boca y dar fe de que yo, ciudadano peruano, me casé".

La sentencia destacó que "la pretensión del demandante sí resulta amparable, no siendo factible que sufra algún tipo de discriminación en virtud de su orientación sexual, habiendo la parte demandada violentado los derechos constitucionales a la igualdad y al libre desarrollo y bienestar".