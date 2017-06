Trump ofrece ayuda a Gran Bretaña tras ataques en Londres

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ofreció ayuda a Gran Bretaña en respuesta a incidentes violentos ocurridos en ese país, incluyendo un vehículo que atropelló a varias personas en el London Bridge.

"Todo lo que Estados Unidos pueda hacer para ayudar a Londres y el Reino Unido, estaremos allí. ESTAMOS CON USTEDES. íQUE DIOS LOS BENDIGA!", escribió Trump en Twitter.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!