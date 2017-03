Trump acusa a Obama de intervenir su teléfono durante la campaña electoral

El presidente estadounidense Donald Trump acusó este sábado a un antecesor Barack Obama de intervenir su teléfono durante la campaña electoral del año pasado, sin proporcionar pruebas de esa acusación.

"Apostaría a que un buen abogado podría llevar adelante un gran caso por el hecho de que el Presidente Obama pinchaba mis teléfonos en octubre, justo antes de la elección!", escribió Trump en Twitter.

"Cuan bajo ha caído el Presidente Obama para pinchar mis teléfonos durante el muy sagrado proceso electoral. Esto es Nixon/Watergate. Mal tipo (o enfermo)!", señaló en otro tuit.

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017