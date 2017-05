Trump advierte al exjefe del FBI que no filtre conversaciones a la prensa

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este viernes 12 de mayo al exdirector del FBI James Comey, a quien destituyó sorpresivamente el martes, que no debe hacer revelaciones a la prensa.

“ ¡James Comey mejor espera que no haya ‘cintas’ de nuestras conversaciones antes de que él comience a [hacer] filtraciones a la prensa!”, escribió Trump en una serie de tuits matutinos en los que fustigó a sus críticos y a la prensa por sus reacciones al despido de Comey.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!