Trump advierte que lazos con Rusia están en un 'peligroso' bajo nivel

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este jueves que las relaciones entre Washington y Moscú están en un "muy peligroso" bajo nivel, un día de después de firmar un nuevo paquete de sanciones que un alto funcionario ruso calificó de "guerra económica".

"Nuestra relación con Rusia está en un bajo histórico muy peligroso", expresó en la red Twitter el mandatario, que el miércoles promulgó una ley que incluye sanciones a Rusia y que había sido aprobada por el Congreso la semana pasada.

"Se lo podemos agradecer al Congreso, ¡la misma gente que ni siquiera es capaz de darnos salud!", agregó en referencia a la reciente derrota en el Senado de sus planes de reforma del sistema de seguros de salud.

Trump selló a regañadientes la ley, e inmediatamente divulgó una nota oficial donde consideró la iniciativa "seriamente defectuosa" por incluir restricciones a la capacidad del Poder Ejecutivo de negociar con otros países.

La nueva ley –que también incluye medidas contra Corea del Norte e Irán– afecta sobre todo al sector energético de Rusia y otorga a Washington la posibilidad de sancionar a empresas involucradas en el desarrollo de oleoductos en ese país.

Moscú reaccionó con furia a las sanciones, que buscan castigar al Kremlin por su presunta injerencia en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Consideró que la ley de sanciones estadounidense es "peligrosa que podría minar la estabilidad" en el mundo y no descartó "otras medidas de retorsión".

El fin de semana, el gobierno ruso ya había dispuesto una reducción del personal diplomático estadounidense, por lo que 755 funcionarios deberán dejar el país.

