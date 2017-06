Trump alza el tono tras nuevas revelaciones en la prensa sobre caso ruso

El presidente estadounidense Donald Trump calificó este jueves de falsas las afirmaciones sobre una supuesta colusión con Rusia, al responder a nuevas revelaciones de prensa según las cuales el fiscal especial Robert Mueller busca investigar si el mandatario obstruyó a la justicia.

“Ellos hicieron una falsa colusión con la historia rusa. No hallaron ninguna prueba. Ahora hablan de obstrucción de justicia en esta historia falsa. Qué bonito", escribió en Twitter. En un segundo mensaje en la misma red social, Trump denunció “la mayor caza de brujas en la historia política de Estados Unidos”.

El presidente se juega mucho en este caso. Si llegara a haber pruebas de que obstruyó a la justicia, podría iniciarse, en teoría, un procedimiento de destitución en el Congreso.

El fiscal independiente Robert Mueller, exjefe del FBI, interroga actualmente a altos responsables de inteligencia para determinar si el presidente intentó frenar o bloquear la investigación sobre una injerencia rusa en el proceso electoral estadounidense en 2016, según el Washington Post y el New York Times.

Esta investigación abarca también una eventual connivencia entre allegados a Donald Trump y Moscú durante la victoriosa campaña electoral del magnate republicano.

La semana pasada, el exjefe del FBI James Coney, despedido por Trump a comienzos de mayo, dio cuenta de presiones del presidente en la investigación sobre Rusia.

El hecho de ampliar el campo de la investigación a una eventual obstrucción de justicia por Donald Trump representa “un giro mayor” a este caso, subraya el Washington Post, que afirma además que los investigadores están a la búsqueda de potenciales delitos financieros entre colaboradores del multimillonario republicano.

