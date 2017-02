Trump asume el modo campaña en Florida para reconectar con sus bases

El presidente de Estados Unidos Donald Trump realizará un acto público en Florida, retomando el modo campaña, para reconectar con sus bases fuera de Washington tras un tormentoso primer mes de gobierno.

"Esperando el acto de Florida mañana (sábado). Se espera una gran multitud!", tuiteó el presidente estadounidense en la noche del viernes sobre el acto que tendrá lugar en Orlando.Tras una quejosa conferencia de prensa el jueves que planteó interrogantes sobre su temperamento, el magnate regresa a sus bases y a se atiene al libreto.

Will be having many meetings this weekend at The Southern White House. Big 5:00 P.M. speech in Melbourne, Florida. A lot to talk about!