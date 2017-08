Trump elogia decisión 'sabia' de líder norcoreano de detener plan de lanzar misiles

El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó este miércoles la decisión “sabia y pensada” del líder norcoreano, Kim Jong-Un, quien anunció que ponía en pausa el plan para lanzar misiles cerca del territorio estadounidense de Guam.

"Kim Jong Un de Corea del Norte tomó una decisión muy sabia y muy bien pensada", escribió Trump en Twitter desde Nueva York. “La alternativa hubiese sido a la vez catastrófica e inaceptable”, añadió en el mismo mensaje.

El mandatario estadounidense sorprendió al mundo la semana pasada al advertir a Corea del Norte con “fuego e ira” si continuaba su amenaza contra Estados Unidos y sus aliados con el programa de misiles balísticos intercontinentales de Piongyang.

El líder norcoreano decidió el martes posponer el plan para lanzar misiles cerca de Guam aunque advirtió que podría cambiar de opinión y que “es necesario que Estados Unidos tome la opción correcta”, según la agencia oficial de noticias KCNA.

El secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, dijo luego de la decisión de Kim que Washington sigue abierto a dialogar con Corea del Norte.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable!