Trump dice que es hora de trabajar 'constructivamente' con Rusia

El presidente Donald Trump dijo que es hora de trabajar "constructivamente" con Rusia, y afirmó que su homólogo ruso Vladimir Putin "negó vehementemente" haber interferido en las elecciones de Estados Unidos de 2016.

"Ahora es el momento de movernos para avanzar trabajando constructivamente con Rusia", expresó Trump en un tuit a su retorno de un viaje de cuatro días por Europa.

También dijo que había confrontado a Putin ante las evidencias presentadas por las agencias estadounidenses de inteligencia de que Moscú interfirió en las elecciones de 2016 con hackeos informáticos, cuando ambos líderes se reunieron por primera vez el viernes en Alemania.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded..