Trump: estadounidense fue 'torturado más allá de lo concebible' por Corea del Norte

El presidente Donald Trump dijo el martes que un estudiante estadounidense que estuvo preso en Corea del Norte fue "torturado más allá de lo concebible".

Otto Warmbier, de 22 años, murió en junio, pocos días después de regresar a Estados Unidos en estado de coma tras permanecer más de un año en una prisión norcoreana.

Había sido condenado a 15 años de trabajos forzados por supuestamente haber robado un cartel durante una visita a Pionyang como turista.Ningún otro funcionario había acusado a Corea del Norte de tortura en este caso.

El comentario de Trump este martes en Twitter se produjo tras la emisión de una entrevista con los padres de Warmbier en Fox News.

"Otto fue torturado más allá de lo concebible por Corea del Norte", tuiteó Trump.

Great interview on @foxandfriends with the parents of Otto Warmbier: 1994 - 2017. Otto was tortured beyond belief by North Korea.