Donald Trump fractura el consenso del G7 sobre el clima

El grupo de las siete naciones más industrializadas del mundo, reunidos en Taormina (Sicilia), concluye con una interrogante: la decisión sobre si Estados Unidos respetará o no los acuerdos de París firmados por más de 190 países en 2015 que establecen un plan de acción mundial para limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 ºC.

Las asperezas en otras cuestiones claves como el comercio internacional o las relaciones con Rusia lograron limar diferencias a última hora. La fragmentación sobre el clima se hizo patente al unísono. Donald Trump anunció en su cuenta de Twitter que pospondrá esta resolución a la “próxima semana”.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!