Donald Trump fustiga a juez por congelar restricciones migratorias

El presidente Donald Trump fustigó el sábado al "supuesto juez" que congeló a nivel nacional el decreto que negaba la entrada a Estados Unidos de refugiados y personas procedentes de siete países predominantemente musulmanes.

La sentencia judicial fue emitida luego de días de confusión y caos. La Casa Blanca prometió apelar rápidamente el fallo del juez federal emitido el viernes, pero eso no pareció suficiente para Trump, quien acudió nuevamente a Twitter para expresar sus frustraciones.

"La opinión de este supuesto juez, que esencialmente pone la aplicación de la ley fuera de nuestro país, es ridícula y será derrotada", tuiteó Trump el sábado.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!