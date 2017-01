Trump da inicio a su presidencia atacando al 'establishment'

Donald Trump fue juramentado como el 45º presidente de Estados Unidos, dando inicio a una nueva era que promete remover al “establishment” de Washington y regresar el poder al pueblo estadounidense.

“Hoy no estamos simplemente transfiriendo el poder de un gobierno a otro o de un partido otro. Estamos transfiriendo el poder desde Washington D.C. y devolviéndoselo a ustedes, la gente”, dijo Trump en su discurso de investidura.

Trump, de 70 años, que no ha ocupado anteriormente cargos de elección popular, tomó posesión ante el magistrado John Roberts en el Capitolio.

La ceremonia completó una transición poco ortodoxa del poder en la que el presidente republicano entrante se basó en las redes sociales para establecer su agenda y dirigirse a la población.“Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no lo serán”, dijo Trump.

The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. From this moment on, it’s going to be #AmericaFirst🇺🇸