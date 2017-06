Donald Trump se mofa de presentadora de televisión; dice que está loca

El presidente Donald Trump se mofó del aspecto y temperamento de una presentadora de un programa periodístico de la televisión por cable y dijo que ha dejado de verlo.

En una serie de tuits el jueves por la mañana, el presidente atacó a Mika Brzezinski y Joe Scarborough, quienes han criticado a Trump en su programa Morning Joe en el canal MSNBC.

"Supe que @Morning Joe con malos ratings habla mal de mí (no lo veo más). Entonces por qué la idiota loca Mika con el psicótico Joe vinieron... a Mar-a-Lago 3 noches seguidas en Año Nuevo e insistieron en estar conmigo. Ella sangraba de un estiramiento facial. ¡Dije que no!”.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came..

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!