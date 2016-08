Trump visitará México este miércoles para hablar con el presidente Enrique Peña Nieto

El candidato presidencial republicano Donald Trump visitará México, horas antes de que pronuncie un esperado discurso sobre inmigración, dijo un funcionario de su campaña.

Trump ha hecho de la inmigración ilegal y de su propuesta de construir un muro en la frontera con México parte central de su campaña por la presidencia.

Sin embargo, recientemente insinuó que podría suavizar las posturas recalcitrantes que defendió durante las elecciones primarias de su partido. La semana pasada, el presidente de México Enrique Peña Nieto extendió una invitación tanto a Trump como a Hillary Clinton.

El periódico Washington Post reportó primero el posible viaje, y añadió que Trump esperaba reunirse con Peña Nieto.

El funcionario insistió en mantener el anonimato porque no estaba autorizado a discutir planes de la campaña.

I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look very much forward to meeting him tomorrow.