Tuit de Obama tras violencia en Estados Unidos es el más popular de la historia

Un mensaje de tolerancia del expresidente estadounidense Barack Obama tras la violencia en Charlottesville el fin de semana, se convirtió en el más popular de la historia en Twitter, la compañía informó este miércoles 16 de agosto.

El mensaje del primer presidente negro de Estados Unidos citó al fallecido líder sudafricano Nelson Mandela. “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión”, escribió el domingo Obama, tras el mortal enfrentamiento en Charlottesville (Virginia, este) entre militantes neonazis y manifestantes antirracistas.

Para las 13:00 GMT del miércoles 16 de agosto, el mensaje de Obama alcanzaba 3.2 millones de likes en la red social. Fue compartido o retuiteado 1.3 millones de veces.

El mandatario solo se ha manifestado sobre los disturbios por Twitter y por vía de citas de Mandela, el ícono de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, que murió en 2013.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm