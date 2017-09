Estados Unidos entrega contratos para más prototipos de muro

El gobierno de Estados Unidos entregó más contratos para la construcción de prototipos del muro que el presidente Donald Trump pretende erigir en la frontera con México, informaron autoridades el jueves.

Los prototipos anunciados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza son para cuatro vallas que no obstruyan la vista. La semana pasada anunció contratos para cuatro prototipos de muro de concreto.

Los ocho prototipos costarán en total 3.6 millones de dólares, y se construirán en San Diego, probablemente este mismo año.

La cuatro compañías anunciadas el jueves son Caddell Construction Co. de Montgomery, Alabama; KWR Construction Inc. de Sierra Vista, Arizona; ELTA North America Inc. de Annapolis Junction, Maryland; y W. G. Yates & Sons Construction Company de Filadelfia, Mississippi.

El muro fue una de las principales propuestas de Trump durante su campaña del año pasado. Prometió que México pagaría por él, pero las autoridades mexicanas se han negado. Ahora presiona al Congreso para que le provea fondos, pero ha encontrado una férrea oposición de los demócratas.