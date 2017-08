Estados Unidos pagará $461 mil en indemnización a mujer por forcejeó con agente

Una juez federal estadounidense falló a favor de una empresaria china que demandó al Gobierno de Estados Unidos después que resultó herida en 2004 durante un altercado con agentes fronterizos en las cataratas del Niágara.

La juez Elizabeth Wolford, de Rochester, Nueva York, ordenó el pago de 461 mil dólares a Zhao Yan por arresto injustificado, gastos médicos, dolor, sufrimiento y pérdidas de ingresos.

La mujer pedía una indemnización de 10 millones de dólares en su demanda civil, que data de 2006 y cuyo juicio se realizó sin jurado.

En su sentencia dictada el lunes, la juez encontró responsable al Gobierno por la actuación del agente Robert Rhodes, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, quien “atacó, golpeó y arrestó injustificadamente” a Zhao en el puente internacional Rainbow, entre Canadá y Estados Unidos.

La juez determinó que la indemnización a Zhao se divide en 385 mil dólares para cubrir dolores pasados y futuros y sufrimiento, 64 mil dólares en gastos médicos, mil 800 en pérdidas económicas y 10 mil por arresto injustificado.

A la mujer nunca se le imputaron cargos.

El caso provocó indignación en China, luego de que se difundieron fotografías de Zhao con la cara inflamada por gas pimienta y moretones en ojos y frente.

Rhodes fue despedido y acusado de violar los derechos civiles de Zhao inicialmente.

En el juicio criminal, el agente fue exonerado en 2005 y más tarde recuperó su empleo.

El abogado de Rhodes no respondió de momento la solicitud de comentario de The Associated Press.

De acuerdo con los fiscales, Rhodes hizo uso excesivo de la fuerza cuando roció aerosol pimienta a Zhao, puso la rodilla sobre su espalda y presionó su cabeza contra el suelo.

Durante el juicio civil, los representantes del Gobierno insistieron en que las heridas que sufrió la mujer fueron por su propia culpa, porque huyó del agente y luego lo pateó, le dio un puñetazo y lo arañó antes de que otros dos oficiales acudieran a ayudar a su compañero para someterla.

Zhao, que en el momento del incidente tenía 38 años, y otras dos mujeres corrieron para alejarse de la estación de inspección en lugar de seguir las instrucciones de los agentes, que les pedían que ingresaran, porque pensaban que estaban vinculadas a otra persona que había sido detenida como sospechosa de llevar drogas.

La mujer explicó que corrió porque los agentes la asustaron.

El abogado del Gobierno, James P. Kennedy Jr., consideró que la decisión de la juez se corresponde con lo que siempre buscaron las autoridades, a pesar de que su posición parecía contradictoria al procesar primero criminalmente a Rhodes y luego defenderlo en el caso civil.

Explicó que su oficina “buscaba que la señora Zhao no fuera compensada injustamente por heridas que, de acuerdo con la jueza Wolford, no se acercaban a la magnitud” que ella reclamaba, dijo Kennedy.