Vehículo atropella a un grupo de personas en Barcelona

La Policía de Barcelona confirmó que un vehículo atropelló a un grupo de personas en Las Ramblas, de la ciudad de Barcelona.

Los primeros informes de la policía local, indican que hay varios heridos. Los medios españoles informan que en la zona hay caos y que se escuchan a los niños llorando y se observa como los policías acuden al área.

Los primeros informes indican que fue una furgoneta de color blanco.

Las autoridades consideran el atropello en Barcelona acto terrorista, reporta el diario El País cita fuentes policiales.

Televisión Española ha mostrado una imagen de personas tendidas en la calle. Además reveló que las autoridades locales le han pedido a la población que se mantengan en su sus hogares.

Además la Alcaldía de Barcelona pidió el cierre de las estaciones del metro y de tren. Los comercios en el sector también ya cerraron.

Medios internacionales reportan que el autor del atropello se fugó.

Las Ramblas, una calle en las que están ubicadas tiendas y puestos de buhonería, atraviesa el centro de la ciudad de Barcelona. Además es uno de los sitios más visitados por los turistas.

"Everybody started screaming"– eyewitness after several injured as van crashes into people in Ramblas, Barcelonahttps://t.co/w7nva15D4opic.twitter.com/6FFaUcayte