Venezolanos deciden hoy si desconocen al gobierno de Nicolás Maduro

La oposición venezolana encara hoy, domingo 16 de julio, una nueva prueba de fuego, una consulta popular denominada “El Pueblo Decide”, en ejercicio de la facultad que le da la Constitución de Venezuela al pueblo para restituir su vigencia -cuando haya sido alterada- y de declararse en rebeldía si consideran que el gobierno está dirigiendo el país al margen de lo que establece la Carta Magna.

"Aquí no se está defendiendo una posición política o un partido, aquí se está defendiendo la supervivencia de la República, aquí se está defendiendo la nación", manifestó el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, quien exhortó a la diáspora venezolana en Panamá a salir muy temprano a votar confiados en empezarán "a construir la mejor Venezuela".

LOS ANTECEDENTES

Este plebiscito fue convocado el pasado 5 de julio por la Asamblea Nacional en representación de diversos sectores de la sociedad y los partidos políticos que, en un acto público lo solicitaron tres días antes a través de un manifiesto, en virtud de la crisis política y humanitaria que atraviesa el país.

La consulta se produjo en respuesta a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente el pasado 2 de mayo, efectuada por el presidente Nicolás Maduro y avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), desconociendo que para efectuar ese proceso debían efectuar primero un referendo consultivo, de forma que el pueblo -depositario de la soberanía popular, de manera intransferible según el artículo 5 de la Constitución- decidiera si quería hacer este llamado para reformar la Constitución de 1999, que fue impulsada por el extinto presidente Hugo Chávez.

“El Consejo Nacional Electoral tardó meses [en 2016] en dar una respuesta sobre el referendo revocatorio [del mandato del presidente Maduro] y al final la respuesta fue que no se podía hacer, pero le tomó solo horas dar respuesta a una solicitud inconstitucional del presidente Maduro de hacer una constituyente”, recordó Darío Ramírez, representante de la MUD en Panamá.

Por ello, el proceso de consulta de hoy incluye que todos los que participen, después de votar firmen un compromiso en el que dicen que no reconocen a Maduro ni la constituyente que ha convocado y “que se comprometen como venezolanos a dar esa lucha”, expresó Ramírez.

Este proceso surgió también luego de que la población cumpliera más de 100 días de protesta en rechazo al gobierno y en reclamo de elecciones para renovar el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, en vista de que no existe separación de poderes, uno de los elementos inherentes a toda democracia; y de que el gobierno ha dejado de cumplir con funciones básicas como garantizar la alimentación y la salud de la población.

Durante este período, la represión de las manifestaciones se ha saldado con 93 fallecidos según información del Ministerio Público, aunque oenegés locales manejan cifras que superan los 100. En tanto, la oenegé Foro Penal Venezolano, que da asistencia legal a todas las personas que son detenidas durante las protestas, reportó en su más reciente informe que entre abril y junio, además, han sido detenidas de forma arbitraria 3 mil 545 personas, de las cuales mil 107 permanecían detenidas al último día del mes de junio. Solo el mes pasado, la oenegé confirmó reportes de 809 personas arrestadas durante las manifestaciones opositoras.

LA CONSULTA

La consulta de hoy es todo un reto para el bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la Asamblea Nacional -de mayoría opositora desde enero de 2016- y los diversos sectores de la sociedad que han trabajado durante los últimos 15 días para crear toda la logística, que incluye no solo preparar material, insumos, gestionar observadores, seguridad, así como definir centros de votación y personal para atenderlos dentro del país, sino que debían efectuar la misma coordinación en todos los países -o por lo menos la mayoría- donde se encuentra la diáspora venezolana, estimada en 3 millones de personas.

Las encuestas efectuadas por la oposición indican que votarán al menos nueve millones de personas en el país y un millón en el exterior.

Un proceso inédito, manifestó Florido, hecho con muchos voluntarios y sin la participación de la Fuerza Armada para dar seguridad a los centros de votación, por primera vez en la historia.

“Lo más importante es contabilizar y sensibilizar a la Fuerza Armada. No son cuatro muchachos los que están en la calle con unos escudos y con la cara tapada los que tienen un problema con el presidente, no son cuatro muchachos los que están ahorita diciendo que hay una dictadura, es un pueblo entero el que lo está diciendo”, remarcó Ramírez.

La jornada arrancó a las 7:00 a.m., y se extenderá hasta las 4:00 p.m., aunque se esperará a que voten todos los electores que a esa hora se encuentren en fila.

La consulta consta de tres preguntas, en las cuales los ciudadanos venezolanos y extranjeros con residencia en Venezuela deberán contestar si rechazan o no la constituyente impuesta por el presidente Nicolás Maduro, si demandan o no de la Fuerza Armada Nacional apego a la Constitución y respeto a la Asamblea Nacional, y si están de acuerdo con renovar todos los poderes públicos, convocar a elecciones generales y empezar un gobierno de Unión Nacional.

“Es muy importante lo que está haciendo la Asamblea, está preguntando por un cambio en todos los órganos del Estado, y eso implica a la Asamblea Nacional. Todos los diputados están dispuestos a soltar sus puestos y a volverse a contar porque sabemos que es parte de lo que hay que hacer”, destacó el vocero de la MUD en Panamá.

Ramírez dijo que esperan que el gobierno permita que el proceso de este domingo transcurra en paz, en tranquilidad, que no vaya a darse un ataque que pueda retrasarlo.

No obstante, cada actividad que organiza la oposición a diario es objeto de represión de las fuerzas del orden y de ataques de grupos de civiles armados -denominados colectivos- que según la oposición responden al gobierno. Además, el poder electoral convocó para hoy un simulacro de votación a propósito de la elección de constituyentes, prevista para el próximo 30 de julio, algo que la MUD calificó de innecesario y con tinte provocador cuando ya conocían de la realización del plebiscito en esta fecha.

El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, informó anoche en rueda de prensa que todo está listo para hoy y actualizó los datos sobre la votación. “Fueron habilitados 2 mil 30 puntos soberanos de votación, 14 mil 404 mesas de votación y 47 mil 272 miembros de mesa”, detalló, al tiempo que informó que más de 80 mil voluntarios están trabajando para que el proceso se desarrolle de la mejor manera.

También precisó que en más de 600 ciudades de 100 países habrá puntos donde los venezolanos podrán acudir a dar su opinión soberana. En Panamá, esos puntos son: el Instituto Técnico Don Bosco (vía Israel, San Francisco) y Almacenajes del Este, al final de la calle del Colegio San Agustín, en Costa del Este, Oficina 5, en ciudad de Panamá; y en Nima Bakery, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

El diputado Juan Andrés Mejía manifestó que en cada punto de votación habrá un coordinador, un monitor y un encargado de logística y que luego de totalizarse los votos, los cuadernos electorales serán eliminados, a fin de mantener la confidencialidad en el proceso.

La Unidad aprovechó para pedir a la población venezolana que se convierta en reportero ciudadano hoy, en vista de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones prohibió a los medios de comunicación transmitir información sobre la consulta, por considerarla ilegal.

Mitzy. Hasta en Australia presente el entusiasmo democrático para manifestar la voluntad de cambio en Venezuela. Retumba la voz de Venezuela pic.twitter.com/Q3gE6pAiZB — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 16 de julio de 2017

La veeduría internacional no pudo ser impedida por el gobierno. Ayer llegaron a Venezuela un grupo de cinco expresidentes que integran el grupo Iniciativa Democrática de América (IDEA), quienes ejercerán como observadores electorales durante la jornada. Vicente Fox, de México; Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Andrés Pastrana, de Colombia, y Jorge “Tuto” Quiroga, de Bolivia, son los invitados y ayer se reunieron con altos representantes de la Iglesia católica, de las víctimas de la represión y del liderazgo de la Unidad.

“Sabemos que nos estamos jugando la democracia y la libertad”, expresó Quiroga en relación con la consulta de hoy.

Los expresidentes latinoamericanos no son los únicos observadores internacionales. Diana Chávez, de Transparencia Perú; Alfredo Alcalá, de Alianza Cívica de México; Natalia Salgado, de Participación Ciudadana de Ecuador; Salvador Romero, ex presidente del Tribunal Electoral de Bolivia; y Carlos Meza, ex presidente de Bolivia, también llegaron al país ayer, y se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

“Que nos acompañe esta misión técnica internacional ratifica que el proceso de mañana se está haciendo con todas las exigencias que hemos hecho al Consejo Nacional Electoral en procesos electorales”, aseguró Borges tras el encuentro.

También vaticinó el rechazo total que el pueblo demostrará a Maduro y su gobierno hoy: “La respuesta del pueblo venezolano sacudirá la conciencia de quienes están en el poder. El Gobierno le tiene terror a lo que puede venir y por eso trata de negar la realidad. El gran problema que tiene Maduro con su Constituyente es que el país la rechaza e internacionalmente nadie la reconoce”.

‘LA HORA CERO’

Para Ramírez, el vocero de la MUD en Panamá, la Hora Cero -que comienza una vez se conozca el resultado del plebiscito- es el llamado a todos los componentes de la sociedad a avocarse a la lucha por la democracia, porque todos están afectados y es imposible pensar que bajo la estructura actual y el nivel de violencia, incluso propiciado desde el gobierno, el país va a poder seguir funcionando.

El diputado Florido acotó, anticipando un respaldo a la propuesta que viene planteando la oposición, que tras el resultado del plebiscito “las acciones institucionales de la Asamblea van a tener el baño de pueblo, el respaldo popular que le va a dar la fuerza para que en Venezuela se logre la libertad”.

Florido llamó a todos los venezolanos, incluidos los que viven en Panamá, a que inspirados en la frase con la que inicia el acta de independencia -“En nombre de Dios Todopoderoso”- ratifiquen hoy su libertad: que se vistan de blanco, que entonen su himno nacional a las 6:00 a.m. y salgan a votar.

Leopoldo: "Sigo preso, no puedo ir a mi centro. Por eso les pido que den los pasos que tengan que dar hasta el suyo y votar por Venezuela" pic.twitter.com/TRj0qHNBPT — Lilian Tintori (@liliantintori) 16 de julio de 2017

“Y tomando las decisiones que haya que tomar a partir del 17 de julio, tendrá el respaldo del pueblo lo que la conducción política de la Unidad haga los días subsiguientes”, indicó.