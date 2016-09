Venezuela: Liberan a detenidos tras protesta contra Nicolás Maduro

Una organización activista confirmó el sábado que varios manifestantes fueron liberados luego de que la policía política de Venezuela los detuviera por recibir al presidente Nicolás Maduro con una protesta a su llegada a una región insular del Caribe venezolano.

El abogado Pedro Arévalo, del no gubernamental Foro Penal Venezolano confirmó vía telefónica a The Associated Press la liberación de un número indeterminado de personas.

El organismo había denunciado previamente unas 30 aprehensiones por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), después del llamado "cacerolazo" en Villa Rosa, un sector a las afueras de la ciudad de Porlamar, en la isla Margarita.

"Las liberaciones a lo largo del sábado las verificamos con las propias familias de, a quienes en su momento, detuvieron y con entidades policiales", explicó Arévalo.

Ninguna autoridad venezolana ha comentado públicamente sobre el caso de Foro Penal.

El "cacerolazo" contra Maduro se registró cuando el mandatario recorría las calles de Villa Rosa y se vio rodeado de varios ciudadanos que lanzaban consignas mientras golpeaban ollas y cacerolas.

En videos fueron publicados por el líder opositor Enrique Capriles en su cuenta de Twitter, se ve a Maduro y a su comitiva intentando escapar del disgustado grupo de vecinos."Ya lo habíamos dicho, Maduro no visita ninguna comunidad en años.

La gente lo aborrece y anoche se lo dejaron clarito con el cacerolazo", escribió Capriles en la red social.

La protesta contra Maduro en Villa Rosa fue desconocida por el oficialista Roque Valero, miembro del Legislativo venezolano por el Gran Polo Patriótico.

"El 1Sep un FRACASO ROTUNDO ahora inventan Cacerolazo en #VillaRosa El PUEBLO está con Ud PRESIDENTE @NicolasMaduro", afirmó el diputado en su cuenta de Twitter.

El "cacerolazo" contra Maduro se dio luego que el jueves cientos de miles de personas se manifestaron en Caracas para exigir la realización del referendo revocatorio del gobernante.

Lo del jueves fue una muestra de cuán caldeados están los ánimos en Venezuela por la tensión sociopolítica y la grave crisis económica que se materializa en una escasez de alimentos y medicinas.