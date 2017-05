Embajada de Venezuela en Panamá denuncia agresiones y califica a opositores de violentos

La Embajada de Venezuela en Panamá se pronunció ayer para denunciar lo que calificó como “asedios” de manifestantes opositores a las delegaciones diplomáticas del gobierno en el exterior, la violencia en las protestas en Venezuela y el llamado del gobierno de Nicolás Maduro a convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Hoy adversan la Constitución aquellos que apoyan sesgadamente alguno de sus artículos a su conveniencia, irrespetando el resto de los poderes”, señaló el embajador venezolano Jorge Durán, en referencia al rechazo de la oposición a una constituyente en medio de la crisis actual que el bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática llama "de golpe continuado" y con las condiciones planteadas por Maduro.

Alegó que la oposición intentó convocar la Constituyente en 2016 y que ahora que la planteó Maduro la califican de “manipulación” para no acompañar el proceso.

Durán negó que el mecanismo para la Asamblea Nacional Constituyente sea “un traje a la medida” para el gobierno de Maduro ya que 500 los constituyentes "que serán electos por el voto universal y secreto". El diplomático también aseguró que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, seguirá funcionando como todos los demás poderes establecidos en la Constitución".

Los argumentos de Durán chocan con la opinión de abogados constitucionalistas y oenegés como el Foro Penal Venezolano, que aseguran que el proceso no cumple con lo establecido en la Constitución, ya que el mandatario solo tiene "la iniciativa" para solicitar la constituyente, mas no para convocarla, ya que ese poder descansa sobre el pueblo venezolano, que debe decidir en un referéndum si aprueba o no la convocatoria.

CRÍTICAS A LA OEA

Expandir Imagen

El diplomático afirmó que el ambiente de protestas que lleva ya 50 días consecutivos es parte de un proceso de desestabilización del país y que todo indica que hay un “golpe de estado en movimiento en nuestra región”. Aseguró que detrás de todo esto se encuentra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aunque lamentó que varios gobiernos latinoamericanos se le hayan unido para tratar de aplicar la Carta Democrática a Venezuela.

El embajador aseguró que "el punto de conflicto" -en referencia a las protestas- sólo está en el municipio Chacao, ubicado en el Estado Miranda y gobernado por el opositor Henrique Capriles. No obstante, desde que la oposición inició la jornada de protestas consecutivas el Ministerio Público venezolano ha registrado 48 muertos ligados a las protestas en ocho estados del país: Lara, Miranda, Táchira, Carabobo, Mérida, Barinas, Guárico y Zulia. Además, la MUD informó esta semana que producto de la represión 13 mil personas han resultado heridas entre abril y lo que va de mayo.

En cuánto al diálogo que el gobierno insiste en convocar, Durán aseguró que “una parte moderada de la oposición” está dispuesta a conversar con el Ejecutivo venezolano para encontrar una solución a la crisis.

ACTIVISTA RESPONDE

La activista opositora Andreina Chacín reaccionó a las declaraciones del embajador. Consultada por este medio, rechazó que las protestas estén limitadas al municipio Chacao y que prueba de ello es que la oenegé Observatorio Venezolano de Conflictividad reportó ayer mil 200 protestas en todo el país desde el pasado 1 de abril.

Chacín también aseguró que el Ministerio Público ha registrado unos 50 muertos por armas de fuego y el lanzamiento de bombas lacrimógenas a partes sensibles del cuerpo, como la cabeza. Incluso afirmó que trozos de varillas de hierro están siendo usados como munición para ser disparadas a los manifestaciones. Además, destacó que las lesiones de los 13 mil heridos durante las actuales manifestaciones incluyen perdigones, balas, atropellos con vehículos y tanquetas y la asfixia producida por el uso excesivo de bombas lacrimógenas por parte de las autoridades.

Atendido ahora en nuestro Servicio Médico de Santo Antonio,hoy Gral Padrino volvió a mentirle al país que no usaban perdigones! #17Maypic.twitter.com/RxBf90ufZU — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 17 de mayo de 2017

La representante de Voluntad Popular en Panamá manifestó que las protestas han sacado a las calles a las personas que viven en municipios que antes eran considerados chavistas y que hoy el 80% de la población venezolana está en contra del gobierno. “ En esos lugares han habido protestas increíbles. La gente está saliendo y sale con hambre, la gente sale a protestar porque no tiene oportunidades, porque el salario mínimo ya está por debajo de los $30 dólares y algunas casas no tienen para alimentarse porque la inflación está altísima”, aseguró Chacín.

PROTESTAS EN EL EXTERIOR

El embajador Durán denunció los "eventos de violencia" que se dieron el pasado 10 de mayo en las inmediaciones de la Universidad de Panamá mientras se oficiaba un foro en apoyo al gobierno de Maduro y afirmó que en la madrugada de ese día hubo un "asedio" a la embajada venezolana. Además, se quejó del supuesto hostigamiento verbal y físico del que son objeto algunos diplomáticos venezolanos acreditados en varios países, así como sus familiares, y advirtió de que cualquier agresión contra la sede diplomática panameña o sus miembros será notificada ante las autoridades.

#NoMás | Así amaneció la embajada de Venezuela en Boston, Us. ¡El mundo entero pide el cese de la represión! #SinMordazapic.twitter.com/uuISXpcto7 — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) 15 de mayo de 2017

Chacín justificó las protestas que se desarrollan al frente de las sedes diplomáticas. “En ningún momento se hizo algún ataque a la propiedad privada. (…) Las manifestaciones repudian las acciones de ellos en el exterior pero no han ido nunca en contra de la propiedad. (…) En países como Panamá y Estados Unidos se les ha estado cercando en diferentes lugares para que regresen a Venezuela, devuelvan el dinero robado y se haga el derecho de escrache” argumentó Chacín.

Durán también agradeció el pronunciamiento del Presidente de la República Juan Carlos Varela por fijar su posición para no “importar” a Panamá los acontecimientos que se vivieron en otros países del mundo. La sección diplomática venezolana denunció un total de 52 agresiones en establecimientos de América y Europa.

Añadió que los foros y las ruedas de prensa en las delegaciones diplomáticas son parte de una estrategia del gobierno de Maduro de cara a las noticias que se vienen publicando en los últimos días sobre la crisis venezolana y que en Venezuela hay una hegemonía comunicacional con la que se compraron y callaron medios, así como amenazas a periodistas. “Lo que hizo el embajador es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos del mundo y una desfachatez contra los medios de comunicación porque no puede poner un freno o una mordaza a los medios de comunicación”, opinó Chacín, al rechazar declaraciones del embajador en las que señaló que los medios no divulgan la verdad de lo que está pasando en Venezuela.

Chacín denunció que en Panamá también se emprenden acciones de persecución en contra de la comunidad venezolana, así como contra todos aquellos que se manifiestan contrarios al gobierno de Maduro. Asimismo, afirmó que amenazan con cerrar la Embajada cada vez que hay un pronunciamiento opositor y que en represalia no agilizan procesos como la expedición de los pasaportes. “En mi caso, yo he sufrido persecución, amenazas, hasta por Twitter”, apuntó.

Durante la rueda de prensa se entregaron a los periodistas folletos con fotografías de jóvenes haciendo barricadas, lanzando objetos a las tanquetas y quemando autos para sustentar la tesis de que la violencia viene de la oposición.