Andrés Pastrana: ¿Con qué cara la MUD irá a elecciones con un CNE que ha denunciado como ilegítimo?

El expresidente colombiano Andrés Pastrana, uno de los exmandatarios latinoamericanos que ha elevado su voz para cuestionar al régimen de Nicolás Maduro y exigir el retorno de la democracia a Venezuela, está tan perplejo como muchos sectores de la sociedad venezolana que han rechazado la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de participar en los comicios regionales organizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que ayer la constituyente decidió adelantar a octubre, a pesar de que el proceso para su realización el próximo 10 de diciembre ya estaba andando.

Pastrana cuestiona la decisión de los líderes de la MUD por ir a contravía de los argumentos que ha venido esgrimiendo, y reconoce no tener elementos para explicar a "los amigos" lo que ha sucedido.

“ Cuando usted dice que se ha declarado ilegítima una Asamblea Nacional Constituyente y ellos mismos la legitiman [al aceptar sus reglas] con qué caras nos podemos presentar ante el mundo; y si ellos han hablado de un CNE ilegítimo y corrupto, con qué cara le van a explicar al mundo que ellos se inscriben [para los comicios que ese mismo organismo hará]”, manifestó Pastrana en una entrevista con Fernando Londoño para La Hora de la Verdad.

Usted qué hace eligiendo unos alcaldes y gobernadores cuando tienen que estar supuestamente subordinados a la constituyente. Democracia y dictadura son incompatibles, usted no puede tener elecciones en dictadura y lo que hay en Venezuela es narcodictadura, que es más grave todavía. Andrés Pastrana Expresidente de Colombia

Pastrana, quien participó como observador internacional durante la consulta popular del pasado 16 de julio en Venezuela, relató lo triste que fue para él escuchar cómo durante el programa de televisión del vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello de esta semana, él y Maduro se reían de la oposición, al preguntar: “‘¿130 muertos para ustedes llegar a inscribirse en la oficina de Tibisay?’ Es una cosa que el mundo en este momento no entiende”, remarcó.

CAYERON EN LA TRAMPA

Para el expresidente colombiano, la oposición “cayó” o “entró” en el juego de Maduro, al ponerse a debatir sobre el número de votos que había sacado el gobierno en el proceso que organizó el 30 de julio para elegir a los constituyentes, cuando lo importante no era si había votado 5 millones o 20 millones de venezolanos, porque lo que es ilegítimo es la convocatoria a esa constituyente, que nació jurídicamente mal, contra la Constitución, por lo tanto no podía tener validez.

“¿Por qué sale Smartmatic a decir que fueron 7 millones y no 8 millones, para tratar de demostrarle al mundo que Venezuela estaba polarizada. Que 7 millones había sacado la consulta para la constituyente y 7.5 la consulta de la oposición”, indicó.

Lo segundo, dice Pastrana, y que califica como aún más grave, es que la MUD haya sido capaz de legalizar la constituyente inscribiendo listas.

Frente a esto, añade el político, la MUD debe explicaciones al mundo, por qué hace más de dos años viene diciéndole que el CNE está ilegítimamente constituido, porque sus miembros no fueron elegidos por la Asamblea Nacional, porque tienen un período vencido, y porque hicieron trampa el 30 de julio, pero ahora van y legitiman al CNE inscribiéndose en la oficina de Tibisay Lucena.

Y las contradicciones siguen presentes, añade, porque Maduro y la oposición dicen que van a elecciones y el gobierno sigue metiendo presos a los alcaldes opositores e inhabilitándolos, y Cabello incluso se atreve a dictarles reglas, al decir que los candidatos de oposición solo se podrán inscribir si la constituyente les entrega unos certificados de buena conducta.

“ Hay una caricatura que yo tengo en mi mente. Hay un joven asesinado en el cielo y al lado dice ‘si yo hubiera sabido que mi muerte fue simplemente para elegir un alcalde o un gobernador hubiera preferido quedarme en mi casa’. Y eso es lo que el país está pensando. Estamos llegando a 130 muertes”, apuntó Pastrana.

¿QUÉ VA PASAR AHORA?

El expresidente colombiano ve una esperanza en los jóvenes, en los llamados libertarios, la resistencia, esos miles de muchachos universitarios que han encabezado las marchas de la oposición desde que el pasado 1° de abril, por unas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia con las que allanaron la inmunidad parlamentaria y se arrogaron funciones del Legislativo, el mundo enteró declaró la ruptura del orden constitucional en Venezuela. También son los que han puesto la mayoría de los 128 muertos reconocidos oficialmente en estos cuatro meses.

“ Cuando uno va hay un sentimiento distinto en la calle. Y es los jóvenes, los libertarios, la resistencia. En las calles los jóvenes son los que están llevando el liderazgo. Y en este momento esos jóvenes, que usted ve poniendo el pecho (…) lo que están buscando y que le dicen a uno [es] no más Cuba, no queremos la cubanización de Venezuela, no nos gusta el comunismo, queremos una patria libre, una patria en democracia, acabar con la corrupción”, narró.

Pastrana opina que van a empezar a verse en este momento dos cosas: el sentimiento de rechazo que comienza a sentirse también en los militares y que se aprecia en la preocupación del régimen; y si el liderazgo lo tenían los políticos o está en la población, específicamente en los jóvenes.

#EleccionesRegionales "quieren que olvidemos que han asesinado más de 130 venezolanos por pensar diferente y querer un cambio en el país." pic.twitter.com/jZYAQvHp1o — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) 7 de agosto de 2017

“ Freddy Guevara, de Voluntad Popular y vicepresidente de la Asamblea Nacional, un joven, ha citado a manifestaciones, y leyendo uno los tuits se ve que los libertarios, los jóvenes, no están de acuerdo con lo que ha hecho la MUD y han dado la orden de no salir a las manifestaciones que convoque para estos días. Ahí es donde se va a medir”, indicó.

Unidos y en la calle lograremos la libertad. Sabemos que debemos escuchar a la gente para avanzar y me comprometo: lo haremos ¡Sigamos! pic.twitter.com/4CG5tjCyh0 — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 12 de agosto de 2017

Guevara reafirmó está semana que el foco de la lucha sigue siendo la salida de la dictadura y que el "fraude constituyente" ni las "regionales" pueden cambiar ese objetivo. " Sé que Vzla necesita hoja de ruta para hacer valer el mandato del 16J. Hacemos todo el esfuerzo para construirla en Unidad. Avanzaremos!", expresó en un tuit. "Dejar las calles, es perderlo todo. Seguir en ellas es ganarlo todo!", añadió.

La decisión de la MUD de asistir a las elecciones regionales provocó que el pasado 10 de agosto el movimiento político Vente Venezuela de la exdiputada María Corina Machado anunciara que no seguía dentro de la Unidad mientras mantuvieran esa posición. Machado llamó a la MUD a escuchar al pueblo, que había hablado en el plebiscito del 16 de julio y que exige la conformación de un gobierno de transición para llamar a elecciones en libertad y con una institución que atienda las reglas de la democracia.

#Video | @MariaCorinaYA: Ir a las elecciones regionales es legitimar el golpe de Estado, es aceptar la ANC pic.twitter.com/YoZXhvJryT — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) 11 de agosto de 2017

El partido Alianza Bravo Pueblo, del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también informó que no participará en las regionales a pesar del anuncio del bloque opositor.

Alianza Bravo Pueblo (ABP) @richardblancoof "participar en las elecciones regionales es darle un certificado de buena conducta al CNE" pic.twitter.com/MDqdVNT1Bx — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 11 de agosto de 2017

La decisión no es de extrañar luego de escuchar el mensaje en video que el alcalde Ledezma publicó el pasado 31 de julio, en el que hace una autocrítica del movimiento opositor. Habla de que falta franqueza, diálogo honesto entre los miembros de la Unidad, de la falta de una estrategia para cuando ganaron las elecciones legislativas de 2015, de los errores al aceptar un diálogo con el gobierno en 2016, entre otros mea culpas.

" La gente nos dio las dos terceras partes, una mayoría calificada en el Parlamento, no para que fueramos a debatir sobre leyes, no para ir a perder tiempo en retórica, hablando de proyectos y proyectos cuando la gente lo que quería era que se designara un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y por qué no se hizo; que se designara un nuevo CNE, y por qué no se hizo, que se tomaran las medidas para garantizar que se produjera un cambio, no por capricho, no por ambiciones de algunos de nosotros, sino por lo que advertimos en el año 2015, cuando propusimos una transición, no para el poder por enemistad política a alguien, sino para salvar a Venezuela de esta tragedia en la que estamos sumidos (...)", cuestionó Ledezma, quien en 2014, junto a Machado y Leopodo López -hoy en arresto domiciliario, igual que Ledezma- propusieron la estrategia de calle pacífica La Salida, a fin de lograr un cambio de gobierno en Venezuela.