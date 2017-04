'Venezuela, te ayudaremos, estamos aquí contigo', Pedro Pablo Kuczynski

El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo el viernes 21 de abril que Perú, junto a otros países de la región, promueve el respeto a la democracia en Venezuela y la posibilidad de ayuda humanitaria.

"Se está trabajando con otros gobiernos para promover el respeto a la democracia en el hermano país de Venezuela, y promover la ayuda humanitaria que ese país se niega a recibir, pero que es muy importante para la salud de los venezolanos", señaló el gobernante en un mensaje en video difundido por la Presidencia peruana.

Al menos 12 personas murieron en Venezuela durante los fuertes disturbios y saqueos ocurridos la noche del jueves y el viernes, con lo que suman 20 los fallecidos en tres semanas de violentas protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Los enfrentamientos y desórdenes han ocurrido en el marco de masivas manifestaciones opositoras que exigen elecciones generales.

El mundo nos acompaña. Mensaje del Presidente de Perú @ppkamigo para el pueblo Venezolano pic.twitter.com/US7j7qDdLE — Julio Borges (@JulioBorges) 22 de abril de 2017

Kuczynski es un duro crítico de la gestión de Maduro, lo que le ha valido roces con su colega venezolano y con la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, que culminaron con el retiro del embajador de Lima en Caracas a fines de marzo.

"No queremos entrometernos en la situación de otro país hermano, pero sí creemos que no debe haber prisioneros políticos en una democracia. No debe haber muertos en las manifestaciones, tiene que haber una transición ordenada", señaló el presidente peruano.

Kuczynski reiteró su respaldo y apoyo al pueblo venezolano.

"Saludos a Venezuela, te ayudaremos si lo necesitas, estamos todos aquí contigo", señaló. El jueves, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay lamentaron "la pérdida de más vidas" en las protestas en Venezuela contra del gobierno de Maduro y lo instaron a asegurar los derechos fundamentales y preservar la paz social.