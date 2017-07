Venezuela: reaparece piloto de helicóptero y anuncia acciones

El piloto del helicóptero que atacó a dos organismos públicos en Venezuela reapareció y anunció que emprenderá más acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, quien desde hace cuatro meses enfrenta protestas casi diarias que han dejado 91 muertos y más de mil 400 heridos.

El inspector de la policía judicial Oscar Pérez difundió cerca de la medianoche del martes en las redes sociales un video en el que anuncia que realizará una "segunda fase" de su plan contra el gobierno de Maduro, pero no ofreció más detalles.

Pérez, quien aparece en la grabación de cinco minutos y medio con una bandera venezolana de fondo y un arma larga del lado derecho, indicó que se encuentra en Caracas y que se incorporará a las marchas contra el gobierno.

"Estaremos allí defendiendo a nuestro pueblo contra los esbirros armados del miedo y de la muerte", agregó.

El inspector policial llamó a enfrentar la reforma de la Constitución que impulsa Maduro y sostuvo que de darse implicará la entrega del país “a los cubanos y a este cogollo pequeño de corruptos que se negocian el gobierno”.

Pérez, de 36 años, atacó el 27 de junio desde un helicóptero de la policía judicial, que robó de una base aérea militar de la capital, las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo de Justicia.

En la acción el inspector policial estuvo acompañado de un hombre, con el rostro cubierto, del que hasta ahora no se conoce su identidad.

En el incidente no hubo heridos y las autoridades reportaron que la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, que está a menos de dos kilómetros del palacio de gobierno, recibió 15 disparos, mientras que en el Tribunal Supremo fueron lanzadas cuatro granadas.

"No hubo daños materiales porque así fue programado. No somos unos asesinos”, dijo el inspector policial al reivindicar el ataque y aseguró que la primera fase de su acción fue lograda "a la perfección". Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el pronunciamiento de Pérez.