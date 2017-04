'Venezuela es una dictadura total': secretario general de la OEA, Luis Almagro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dice que Venezuela debería ser vista como una advertencia por todos los demás países de Latinoamérica.

"Venezuela, que debería ser uno de los países más prósperos en el hemisferio, nos muestra los costos de una democracia fallida. Nos muestra el precio de la exclusión, la polarización de un gobierno ficticio", expresa Almagro en el Foro Estratégico Mundial que se celebra en la ciudad de Coral Gables, vecina a Miami.

Ante un centenar de empresarios, Almagro advierte de que el gobierno de Nicolás Maduro "solo está preocupado por mantenerse en el poder por su propio bienestar y total impunidad", y se ha convertido en "la principal amenaza a la supervivencia de sus ciudadanos".

Almagro, quien ha sido acusado por el Gobierno venezolano de querer desestabilizar a la nación sudamericana, agrega que "Venezuela es la única democracia que se ha deteriorado a una dictadura total. No hay un imperio de ley, no hay equilibrio de poder... la economía está en caída libre, no hay comida, no hay acceso a la medicina o al cuidado de la salud, hasta los elementos más básicos de la seguridad se han perdido".