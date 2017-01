Venezuela: tribunal ordena bloquear portal de internet DolarToday

Un tribunal capitalino ordenó la suspensión y bloqueo de la página de internet DolarToday, al que el gobierno venezolano ha señalado por años de promover una "guerra económica" contra el país al difundir un tipo de cambio del mercado negro.

El gobierno había demandado a ese portal sin éxito en Estados Unidos. La fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció el jueves que un juzgado capitalino ordenó la suspensión y bloqueo de DolarToday, que en su cuenta de Twitter tiene actualmente 2.68 millones de seguidores y es una de las más populares del país sudamericano.

Ortega Díaz dijo en un programa de una radio estatal que el tribunal le notificó a la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que cumpla la medida. La funcionaria indicó que hace dos años la Fiscalía General solicitó a las autoridades de Estados Unidos a que actuasen en el caso del portal, cuyos creadores están residenciados en ese país, pero sostuvo que hasta la fecha eso no ha ocurrido, señala un comunicado que difundió este jueves esa dependencia.

DolarToday desestimó el anunció de la fiscal general y dijo a The Associated Press, a través de un mensaje de correo electrónico, que el portal opera en Estados Unidos fuera de la jurisdicción de Venezuela.

El vocero de la página, que se identificó solamente como Ivan, señaló que el gobierno venezolano ordenó retirar la demanda en Estados Unidos contra DolarToday luego de dos fallos que se emitieron a favor del portal, y sostuvo que jamás se ha demostrado que la página cometiera alguna ilegalidad.

En el año 2015 el Banco Central de Venezuela presentó en Estados Unidos una demanda contra DolarToday por causar daños a la economía, según informaron algunos medios. Las autoridades financieras venezolanas no han ofrecido comentarios sobre esa demanda.

"Más temprano que tarde van a pagar y vamos a tener tras las rejas de la justicia venezolana a todos los bandidos de DolarToday, quienes hacen la guerra económica contra Venezuela desde Miami. Lo juro, lo juro y lo voy a cumplir", indicó el presidente Nicolás Maduro en un discurso que ofreció en el 2015 al anunciar que se emprenderían acciones contra el portal.

Maduro ha intentado algunas acciones en materia cambiaría para enfrentar el tipo de cambio del mercado negro, que se utiliza como marcador para muchos precios en la inflacionaria economía venezolana, pero hasta el momento no ha tenido éxito. A inicios de enero, Maduro anunció la apertura de una serie de casas de cambio en la región fronteriza, que limita con Colombia, para combatir el tipo de cambio del mercado negro, que ronda los 3 mil 600 bolívares por dólar, según DolarToday, y que supera en más de cinco veces las tasas oficiales de 10 bolívares y 687 bolívares por dólar.

El presidente de la Comisión de Finanzas, diputado opositor José Guerra, afirmó que la medida del tribunal no tendrá ningún efecto, y dijo a la AP que "el problema no es DolarToday, el problema es que no hay dólares, y no hay mercado". "Que la prohíban. Anótalo, va aparecer otra página", agregó.

Venezuela está sumida en una compleja crisis económica dominada por una galopante inflación de tres dígitos, severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes, y una fuerte recesión.

El gobierno sostiene que la crisis es consecuencia de una "guerra económica" promovida por sectores opositores y empresariales, pero analistas señalan que la compleja situación es producto, en parte, del agotamiento de los sistemas de control de precios y de cambios vigentes desde el 2003.