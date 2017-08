Vicepresidente de Ecuador podría ser procesado por corrupción

El fiscal general de Ecuador, Carlos Baca, pidió este lunes 21 de agosto vincular al vicepresidente Jorge Glas con un proceso penal por corrupción relacionado con los presuntos sobornos pagados por la brasileña Odebrecht en el país andino.

En rueda de prensa, Baca dijo que pedirá a la Corte Nacional de Justicia que "señale día y hora para una audiencia de vinculación en contra de Glas", argumentando que tal solicitud se sustenta en los elementos vinculantes recabados en la investigación fiscal por el delito de asociación ilícita.

Glas, del partido de gobierno Alianza País y quien insistentemente ha negado cualquier participación en una red de corrupción en el caso Odebrecht, dijo en rueda de prensa que el pedido judicial le dará la oportunidad de defenderse.

"No tengo absolutamente nada que ocultar... no han podido encontrar una sola prueba que me vincule en ningún acto (de corrupción)", subrayó.

Alianza País cuenta con unos 75 de los 137 asambleístas que conforman el órgano legislativo y su votación será decisiva para permitir o negar el enjuiciamiento de Glas.

El proceso de investigación judicial se cumple para desentrañar una trama de asociación ilícita elaborada por Odebrecht, que reconoció haber entregado al menos 33.5 millones de dólares en coimas a funcionarios públicos a cambio de obras estatales.

La trama de corrupción de Odebrecht provocó en junio la renuncia del contralor general de Ecuador, Carlos Pólit, investigado por la fiscalía, mientras que el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, un tío del vicepresidente Glas y exgerentes de la empresa estatal Petroecuador están detenidos entre otros procesados.

La fiscalía también revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados. El gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) impulsó proyectos por alrededor de mil 600 millones de dólares con Odebrecht.