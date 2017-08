Vicepresidente de Estados Unidos inicia gira por Latinoamérica; en Panamá estará dos días

El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence inició este domingo 13 de agosto una gira por Latinoamérica, con Venezuela como el tema más acuciante luego de que el presidente Nicolás Maduro promoviera la creación de una Asamblea Constituyente con poderes superiores a las otras ramas del gobierno.

El presidente Donald Trump probablemente le complicó la gira a Pence, luego de que el viernes declaró que no descarta "la opción militar" para contrarrestar los intentos del gobierno venezolano de consolidarse en el poder.

Pence planea reunirse el domingo por la tarde con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dando inicio oficial a su viaje de una semana, casi seguramente dominado por las conversaciones sobre la crisis en Venezuela.

En Colombia, Pence hablará de comercio, de la inversión empresarial y de otros lazos entre las dos naciones, como por ejemplo el apoyo estadounidense a las gestiones del país por implementar el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Es probable que Estados Unidos le exija a Colombia evidencias de que está combatiendo la producción de coca, que ha estado aumentando según los críticos por la decisión del presidente Santos en 2015 de dejar de usar herbicidas para matar las cosechas.

On behalf of POTUS, we're wheels up en route to Colombia for my meeting later today with Colombia's President - @JuanManSantos. #VPinSApic.twitter.com/10wkSvx0qb