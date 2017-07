Washington y OEA condenan 'asalto' del Parlamento por seguidores de Maduro

Estados Unidos condenó este miércoles un ataque llevado a cabo por partidarios del gobierno venezolano contra legisladores de la oposición en la sede de la Asamblea Nacional al conmemorarse el día de la independencia.

"Esta violencia, perpetrada durante la celebración del día de la independencia de Venezuela, es un ataque a los principios democráticos caros a los hombres y mujeres que lucharon por la independencia de Venezuela hace 206 años", dijo la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert en un comunicado.

La representante de la diplomacia estadounidense llamó al gobierno de Nicolás Maduro a proteger el Parlamento, asegurarse de que los heridos reciban tratamiento médico y a "llevar a los asaltantes ante la justicia".

Convocó también a todas las partes a "renunciar a la violencia". Un grupo armado de militantes del chavismo atacó al Parlamento, controlado por la oposición, y atacó a diputados. Varios de los legisladores resultaron heridos y debieron ser trasladados a un centro médico.

Tras más de nueve horas de asedio, la sede del Parlamento fue evacuada, según observó un reportero de la AFP en Caracas. Venezuela atraviesa su peor crisis política y económica en décadas.

Estados Unidos, dijo Nauert, "deplora el creciente autoritarismo del gobierno venezolano y la convocatoria a una asamblea constituyente concebida para socavar las instituciones democráticas de Venezuela, incluida la Asamblea Nacional".

Washington llamó a Caracas a "mostrarse a la altura de los compromisos que asumió durante el proceso de diálogo conducido por el Vaticano en el otoño (boreal) pasado, es decir convocar a elecciones libres, equitativas y creíbles, respectar la Constitución y la Asamblea Nacional, liberar de manera inmediata e incondicional a los presos políticos y responder a las necesidades humanitarias del pueblo venezolano".

Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó con energía los actos de violencia registrados durante la jornada en la Asamblea Nacional de Venezuela, a los que calificó como "inconstitucionales e ilegales".

En una nota oficial, el diplomático uruguayo aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro "pretende instaurar la violencia institucional del Estado, en una guerra sucia contra el pueblo incluyendo uno o varios muertos por día, como si se tratase de una nueva normalidad".

Esa situación, dijo, "no puede ser aceptada por nadie", porque no se trata de temas de política "sino de valores y principios no negociables".

En la visión de Almagro, las acciones "inconstitucionales e ilegales" registradas en la Asamblea nacional "sirven directamente al proceso de desinstitucionalización que viene sufriendo el país".

El gobierno "eligió nuevamente el camino de la violencia" contra la disidencia política, sostuvo el secretario general de la OEA.

"Cuando la voz del pueblo es acallada con armas y violencia es porque ya no queda nada de la democracia", agregó.

Venezuela vive desde hace tres meses protestas que dejan 91 muertos, en las que los opositores exigen la salida del presidente Nicolás Maduro y rechazan su llamado a una Asamblea Constituyente, en medio de una devastadora crisis económica.