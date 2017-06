Un abogado de El Chapo prepara demanda contra Univisión y Netflix

La defensa del capturado capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán demandará a Univisión y Netflix por una serie que explota su imagen presentándolo como “un criminal despiadado”, lo que afecta el juicio que se le sigue en Estados Unidos, informó este jueves un abogado en México.

En la pantalla, “están pasando hechos que no corresponden a una realidad y donde no hay una sentencia condenatoria que confirme esos hechos. Eso constituye una grave violación a la presunción de inocencia”, dijo el abogado José Refugio Rodríguez a la mexicana Radio Fórmula.

La serie sobre la vida de Guzmán, quien durante años fue el narcotraficante más buscado del mundo, fue estrenada en abril y es una coproducción de la cadena estadounidense de habla hispana Univisión y la plataforma de streaming Netflix.

“Están explotando su nombre y su imagen con fines de lucro”, denunció el abogado, quien aseguró que su cliente, extraditado el 19 de enero a Estados Unidos para enfrentar un juicio, es presentado en pantalla "como un criminal despiadado", lo cual "afecta su honor" y promueve "la discriminación".

La serie "le causa un daño moral y le afecta incluso en su proceso penal en Estados Unidos, y por esa razón necesariamente vamos a entablar una acción quienes nos encontramos facultados legalmente para ello en virtud a un poder notarial", aseguró el abogado.

El letrado dijo que no ha hablado de esto con su cliente porque se encuentra en una "grave incomunicación", por lo que aún no tiene fecha para la demanda y no se ha decidido si será interpuesta en México o en Estados Unidos.

El Chapo, de 60 años, que lideró el mayor imperio de drogas de las Américas y protagonizó dos espectaculares fugas de prisiones, es interpretado en la serie televisiva por el actor mexicano Marco de la O.

Según las autoridades mexicanas, el capo tiene interés en llevar su biografía a la gran pantalla, y ese fue uno de los factores que condujeron a su captura en enero de 2016, después de que la actriz Kate del Castillo –quien protagoniza la serie Ingobernable, de Netflix– facilitó una reunión entre El Chapo y el cineasta estadounidense Sean Penn.