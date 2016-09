El atacante del centro comercial de Minnesota era un 'soldado del Estado Islámico'

El ataque con arma blanca que dejó ocho heridos el sábado 17 de septiembre en un centro comercial de Minnesota (al norte de Estados Unidos), fue perpetrado por "un soldado del Estado Islámico [EI]", anunció este domingo la agencia Amaq, órgano de propaganda del grupo yihadista.

"El autor de los ataques con cuchillo en Minnesota ayer [sábado por la noche] era un soldado del Estado Islámico, que respondió a los llamados para tomar como blancos a los ciudadanos de los países miembros de la coalición de los cruzados", indicó Amaq.

Blair Anderson, jefe de policía de la ciudad de St. Cloud, en Minnesota, informó que el autor del ataque " hizo varias referencias a Alá" durante el ataque, y que le preguntó a una víctima si era musulmana antes de agredirla. Empero, subrayó que la investigación está aún en desarrollo.

"Si fue un ataque terrorista o no, no quiero decirlo ahora, porque no lo sé", añadió.

Un hombre vestido con uniforme de guardia de seguridad privada y armado con un cuchillo atacó a ocho personas en diversas partes dentro del centro comercial, en corredores, negocios y zonas comunes. El atacante fue abatido por un agente que no estaba de servicio, agregó la policía. El hombre fue identificado pero sólo constaba en los registros policiales por infracciones de tráfico.

Varios heridos fueron trasladados a un hospital y posteriormente enviados a sus casas; uno de ellos tuvo que ser hospitalizado.

El grupo EI, que proclamó en junio de 2014 un califato entre Irak y Siria, también está activo en otros países, donde ha provocado cientos de muertos y heridos y ha efectuado llamados para lanzar ataques contra los países de la coalición liderada por Estados Unidos, que desde septiembre de 2014 bombardea sus posiciones.