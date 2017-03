'No descartamos bombardear a Corea del Norte de manera preventiva': Estados Unidos

Estados Unidos podría verse en la necesidad de tomar medidas militares preventivas contra Corea del Norte, advirtió el viernes el secretario de Estado Rex Tillerson.

El gobierno norteamericano tomaría la decisión si la amenaza del programa armamentista norcoreano alcanza un nivel "que creemos requiere medidas", agregó.

Tillerson esbozó una estrategia más dura frente a la amenaza nuclear norcoreana luego de visitar la frontera con mayor armamento del mundo cerca de la tensa zona desmilitarizada entre las dos Coreas.

También descartó cualquier negociación con Pyongyang a menos que se despoje de su programa nuclear y sus armas de destrucción masiva.

Preguntado sobre la posibilidad de recurrir a la fuerza militar, Tillerson dijo en conferencia de prensa en Seúl que "todas las opciones están sobre la mesa".

El presidente Donald Trump intervino en el asunto con un tuit: "Corea del Norte se porta muy mal. Se 'burlan' de Estados Unidos desde hace años. íChina ayuda poco!".

Tillerson dijo que Estados Unidos no quiere un conflicto militar, "pero evidentemente, si Corea del Norte realiza acciones que amenazan a las fuerzas surcoreanas o a nuestras propias fuerzas, a eso se respondería de manera apropiada. Si elevan la amenaza de su programa armamentista a un nivel que creemos requiere acción, esa opción está sobre la mesa".

North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help!