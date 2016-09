No hay evidencia de que ataques de Nueva  York y Minnesota estén relacionados

Las autoridades estadounidenses no tienen evidencia por ahora de un vínculo entre el bombazo de Nueva York que dejó 29 heridos y el ataque con arma banca en Minnesota que dejó ocho heridos, y que fue reivindicado por el grupo Estado Islámico, dijo el domingo un jefe policial.

"Hasta ahora no tenemos ninguna evidencia que sugiera que ellos están conectados", dijo el jefe de la policía de St. Cloud en Minnesota, Blair Anderson, a la cadena CNN.

Anderson confirmó que el atacante en el centro comercial de su ciudad había preguntado a sus víctimas si eran musulmanes antes de apuñalarlas, pero insistió en que su motivación no estaba clara hasta ahora.

"Si fue un ataque terrorista o no, no quisiera decirlo porque hasta ahora no lo sabemos", indicó.

Sin embargo, el grupo yihadista reivindicó este domingo el ataque de Minnesota.Este ataque fue perpetrado por "un soldado del Estado Islámico", anunció este domingo la agencia Amaq, órgano de propaganda del grupo yihadista.