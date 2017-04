Se incendia techo del centro comercial del hotel Bellagio en Las Vegas

Las llamas atravesaron el techo de la zona de tiendas y restaurantes del hotel Bellagio sobre la famosa zona de The Strip de Las Vegas, Estados Unidos informaron las autoridades.

Los turistas observaron el incendio nocturno reflejándose en el emblemático espectáculo de fuentes danzantes. No se reportaron lesionados durante el incendio de la tarde del jueves, que no alcanzó a llegar al interior del centro comercial Via Bellagio, afirmó el asistente del jefe de bomberos del condado Clark, Larry Haydu.

El daño se limitó al techo del lugar. Las fuertes ráfagas de viento avivaron las llamas, lo que obligó a los empleados a evacuar lujosas tiendas como Tiffany & Co y Chanel.

Se cerraron los puentes peatonales hacia los hoteles Bally's y Caesars Palace, así como un tramo de Las Vegas Boulevard. No se interrumpieron las operaciones en el lujoso casino del Bellagio ni en el hotel de 36 pisos, que cuenta con casi 4 mil habitaciones, informó Yvette Monet, portavoz de MGM Resorts International, empresa propietaria del lugar.

Monet dijo que al momento del incendio las tiendas estaban cerradas o a punto de cerrar. Los investigadores intentan determinar las causas del incendio, que consumió lo que aparecer era espuma para material de construcción, detalló Haydu.

Haydu comentó que los 77 bomberos que combatieron el incendio tuvieron problemas para llegar al techo del complejo comercial, donde también se encuentran restaurantes famosos como Todd English's Olives y Lago by Julian Serrano.

No quedó claro de inmediato si el material de construcción era del mismo tipo que se incendió en enero de 2008 en la azotea del hotel y casino Monte Carlo, ubicado a unas cuadras de distancia, afirmó.