Las inundaciones en Canadá obligan a evacuaciones masivas

Miles de personas fueron evacuadas o lo estaban siendo el domingo en el este de Canadá ante la crecida de las aguas por fuertes lluvias, y el ejército triplicó sus efectivos para ayudar a los afectados.

La rotura de tres pequeños diques provisionales en Pierrefonds, al oeste de la isla de Montreal, hizo que el nivel del agua subiera 10 cm en zonas ya muy inundadas, obligando a nuevas evacuaciones y declarar el estado de emergencia en gran parte de la isla.

Desde Toronto y los márgenes del lago Ontario (centro) hasta más de 500 km aguas abajo del río St. Lawrence, el nivel del agua siguió aumentando, con un pico previsto el lunes en Quebec, según el Ministerio de Seguridad Civil.

"La ciudad de Montreal decretó el estado de emergencia", fundamentalmente en cuatro distritos al oeste de la isla, anunció el domingo el alcalde Denis Coderre.

Esta medida permite ordenar la evacuación de los habitantes de las zonas inundadas, ante la amenaza de un aumento repentino de las aguas.

"Las próximas 48 horas serán determinantes", dijo Coderre. Más de un millar de personas ya fueron evacuadas en Quebec, indicó la célula de emergencias del ministerio provincial en su último boletín del domingo.

Casi 2 mil residencias están inundadas en los 130 municipios siniestrados de la provincia y las autoridades instan a los habitantes a evacuar.

El ejército, que ya desplegó 400 efectivos el sábado, tiene previsto triplicar esa cifra el domingo, con soldados que contribuyen principalmente a llevar sacos de arena para erigir diques y proteger las viviendas.

"Estamos contentos de que el ejército está aquí, sabíamos que iba a venir (...) Veremos que es lo que ocurre", dijo a la AFP, Donald McElligan, residente en la calle Rivieres, en Pierrefonds, unos 30 km al oeste de Montreal.

A pocas cuadras, Robert Robillard no ha evacuado su casa, cuyo sótano está inundado con "unos 10 a 15 cm de agua". "No he visto algo como esto desde 1974, cuando el entorno no era el mismo porque no había tantas casas", dijo.

En Rigaud, 50 km al este de Montreal, el alcalde Hans Gruenwald ordenó la evacuación obligatoria de un centenar de viviendas. Tras casi tres semanas bajo agua, "a la gente ya no le queda capacidad física ni moral y tomé la iniciativa de evacuarlas", dijo a la cadena de televisión LCN.

Los servicios meteorológicos canadienses prevén que las precipitaciones se desplacen hacia la costa atlántica en las próximas horas. Con las tormentas alrededor de la isla de Montreal, varias escuelas anunciaron ya que no recibirán alumnos el lunes, debido a las dificultades de circulación.