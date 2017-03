Comenzó el juicio a los agresores de la periodista Jineth Bedoya

El juicio a Jesús Emiro Pereira y Alejandro Cárdenas, acusados de secuestrar, violar y torturar a la periodista Jineth Bedoya Lima comenzó este miércoles 1 de marzo.

Bedoya Lima, subeditora del diario colombiano El Tiempo, fue secuestrada frente a la puerta principal de la cárcel La Modelo en Bogotá, Colombia, el 25 de mayo de 2000, mientras realizaba una investigación periodística sobre tráfico de armas en el centro penitenciario.

La periodista había interpuesto un recurso de apelación contra el testimonio pedido por la Fiscalía como prueba, al considerar que recrear lo sufrido hace casi 17 años constituye una doble victimización por parte de las autoridades.

"La justicia de este país me está obligando a revictimizarme, y el Tribunal Superior de Bogotá me ha obligado a que vuelva a contar mi violación. Esto no solo me pasa a mí, les pasa a muchas mujeres que, como yo, han sido víctimas", dijo Bedoya.

Ante la decisión de obligarla a comparecer, la periodista pidió que la audiencia sea pública y con acceso de los medios.

La Fundación para la Libertad de Prensa expresó su disconformidad con la diligencia en un comunicado donde establecieron que "la justicia colombiana les falló nuevamente a Jineth y las víctimas de violencia sexual. En 17 años de investigaciones se han extraviado varias pruebas, se practicaron tardíamente los testimonios fundamentales y la ausencia de verdad ha cubierto el caso".

El documento añade que "sumado a todo esto, ahora obligan a la periodista a repetir lo que ya está consignado en el expediente".

Las diligencias están programadas para que se lleven a cabo hasta el próximo viernes 3 de marzo, según información detallada en el diario El Tiempo.

Alejandro Cárdenas enfrenta cargos por violación y fue condenado en agosto de 2016 a 11 años de cárcel por los delitos de secuestro y tortura. Mientras que Jesús Emiro Pereira tiene cargos por secuestro, tortura y abuso sexual al igual que Mario Jaimes, quien fue sentenciado a 28 años de prisión.