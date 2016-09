Seis países latinoamericanos repudian a Temer en Naciones Unidas

El malestar de muchos países con el ascenso de Michel Temer a la presidencia de Brasil llegó el martes a las Naciones Unidas, donde los delegados de seis naciones latinoamericanas se retiraron del recinto cuando el gobernante pronunció el discurso inaugural de la 71 Asamblea General del organismo.

"Es un presidente ilegítimo fruto de un golpe de estado. No lo reconocemos", dijo a The Associated Press el embajador venezolano ante la ONU Rafael Ramírez al explicar la decisión.Además de Venezuela, también se retiraron los delegados de Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Costa Rica.

Temer fue nombrado presidente el mes pasado tras la destitución de Dilma Rousseff luego de un juicio político. Había sido acusada de violar normas fiscales y desviar dinero para cubrir lagunas en el presupuesto, pero hay quienes creen que la acusación no justificaba una destitución y que se trató de una maniobra para deshacerse de ella.

Ramírez dijo que la presentación de Temer en la ONU le dio a quienes cuestionan su nombramiento "una gran oportunidad de expresar nuestro repudio en forma clara".

Carola Iñiguez, subsecretaria de organizaciones internacionales en la cancillería ecuatoriana, indicó que su país se retiró del foro "en protesta a la situación política" de Brasil.

Bolivia, Ecuador y Venezuela retiraron sus embajadores de Brasil tras la destitución de Rousseff.

Cuba criticó el procedimiento pero no adoptó otras medidas. Todos estos países y Nicaragua actuaron en forma concertada en la ONU, según Ramírez.

Costa Rica, sin embargo, hasta ahora no había hecho pronunciamientos fuertes sobre Temer y actuó por su cuenta. "Nuestra decisión, soberana e individual, de no escuchar el mensaje... obedece a nuestra duda de que ante ciertas actitudes y actuaciones, se quiera aleccionar sobre prácticas democráticas", expresó la cancillería costarricense en un comunicado.

Agregó que "no es inusual que todos los jefes de estado o de gobierno no escuchen todos los discursos de sus homólogos" y destacó que el embajador ante la ONU Juan Carlos Mendoza "permaneció en el escaño de nuestro país durante el mensaje".

La jefa de prensa de la Presidencia Stephanie González aclaró que si bien el embajador Mendoza se quedó, el presidente Luis Guillermo Solís, la primera dama y el canciller Manuel González se retiraron.

Temer, por su parte, negó que su nombramiento haya sido irregular y sostuvo en su discurso que fue producto de un "proceso largo y complejo, dirigido por el Congreso y la Corte Suprema", que respetó el "inquebrantable compromiso (de Brasil) con la democracia".

El mandatario sostuvo incluso que Brasil "dio al mundo un ejemplo de que no puede haber democracia sin estado de derecho". "Las normas se aplican a todos, incluso a los más poderosos", manifestó.