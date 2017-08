Más lluvia y muertos: Harvey mantiene paralizado a Houston

El nivel del agua alcanzó este lunes 28 de agosto la altura de los techos en las casas de un solo nivel, y se podían escuchar gritos de ayuda provenientes del interior, mientras Harvey provocaba lluvias en el área de Houston por cuarto día consecutivo después de un caótico fin de semana de inundaciones y rescates.

La cuarta ciudad más grande de Estados Unidos seguía prácticamente paralizada debido a una de las lluvias más intensas en la historia del país. Y no se avistaba que la tormenta que tocó Texas como un huracán de categoría 4 y posteriormente se estacionó sobre la costa del Golfo fuera a dar un respiro.

Ante los pronósticos de otros 60 centímetros (2 pies) de lluvia, y de hasta 76 centímetros (30 pulgadas) en ciertas zonas, las autoridades temen que lo peor esté por venir.

A Harvey se le atribuyen al menos tres decesos confirmados, incluyendo el de una mujer que murió el lunes en la localidad de Porter, al noreste de Houston, cuando un gran roble cayó sobre su casa rodante.

Una televisora de Houston reportó el lunes que se cree que seis miembros de una familia se ahogaron después de que su vagoneta fue arrastrada por las inundaciones.

El reporte de KHOU fue atribuido a tres familiares a los que la televisora no identificó. No se han recuperado cuerpos. El jefe de policía Art Acevedo dijo a The Associated Press que no cuenta con información sobre el reporte, pero comentó que está “realmente preocupado sobre el número de cuerpos que vamos a encontrar”.

Según la estación, se teme que cuatro niños y sus abuelos murieron después de que la camioneta quedara atrapada el domingo en aguas crecientes al cruzar un puente en el área de Greens Bayou.

De acuerdo con un reporte, el conductor del vehículo _el tío abuelo de los niños_ logró escapar aferrándose a la rama de un árbol antes de que la camioneta se hundiera. Les dijo a los niños que intentaran salir por la puerta trasera, pero no pudieron hacerlo.

El desastre tomó dimensiones épicas en una de las zonas urbanas más extensas de Estados Unidos. La zona metropolitana de Houston es de alrededor de 25 mil 900 kilómetros cuadrados (10.000 millas cuadradas), un área apenas más grande que el estado de Nueva Jersey.

La ciudad es atravesada por cerca de 2 mil 735 kilómetros (mil 700 millas) de canales, arroyos y vertientes que desembocan en el Golfo de México, localizado a unos 80 kilómetros (50 millas) al sureste. La tormenta está generando los niveles de precipitaciones que normalmente se verían solo una vez en más de mil años, dijo Edmond Russo, ingeniero distrital adjunto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien expresó preocupación de que el agua rebose dos embalses de 70 años de antigüedad que protegen el centro de Houston.

La inundación fue tan generalizada que los niveles de las vías fluviales de la ciudad ya alcanzaron o superaron los registrados durante la tormenta tropical Allison de 2001, y ninguna de las autopistas principales se salvó de desbordamientos.