Al menos dos muertos deja el paso de la tormenta Harvey por Texas

Cientos de rescates se han realizado en Houston y muchos más se esperan el domingo mientras los socorristas se enfrentan a un severo clima y fuertes aguaceros que complican llegar hasta donde se encuentran las personas afectadas por Harvey, un día después de que el temido huracán golpeara la franja costera de Texas dejando dos personas muertas y 14 heridas.

En toda la región entre Corpus Christi y Houston, donde las labores de rescate se aceleraron a medida que crecían las aguas a niveles peligrosos, mucha gente teme que el recuento de víctimas apenas comienza.

Las autoridades desconocen el alcance total de los daños porque las condiciones climatológicas impiden a los servicios de emergencia llegar a los lugares más afectados. Además, se teme que la destrucción aumente porque la tormenta podría seguir varios días sobre la zona y descargar más de un metro de lluvia sobre varias ciudades, incluida Houston, la cuarta más grande del país y peligrosamente propensa a las inundaciones.

En la comunidad de Port Aransas, una isla de 3 mil 800 habitantes, las autoridades no podían evaluar bien su estado debido a daños “masivos”. La policía y socorristas con maquinaria pesada acababan de llegar a la calle ubicada más al norte. “Puedo decirles que tengo un presentimiento muy malo, punto”, dijo el alcalde Charles Bujan, que había exigido una evacuación obligatoria pero desconocía cuántos habían acatado la orden.

Algunos de los peores daños parecían estar en Rockport, una ciudad costera de unos 10 mil habitantes que se encontraba directamente en la ruta de la tormenta.

El alcalde Charles "C.J." Wax dijo que su comunidad recibió un golpe "justo en la nariz" que dejó "una devastación generalizada", con daños importantes en casas, negocios y escuelas. Algunas estructuras quedaron destruidas.

Catastrophic and life-threatening flooding in the Houston metropolitan area is expected to worsen. #Harveyhttps://t.co/kbKiL3M6X9pic.twitter.com/JsgJyQiZGz