Seis muertos, incluido el atacante, en tiroteo en Orlando

Seis personas murieron, incluido el atacante, en un tiroteo este lunes en Orlando, en el centro de Florida, confirmó la policía local al descartar que el incidente de índole laboral tenga vínculos terroristas.

El atacante de 45 años se suicidó después del tiroteo. El hombre había sido despedido en abril de su trabajo y disparó a sus excolegas.

"Era un empleado disgustado que volvió al negocio esta mañana", dijo el alguacil del condado de Orange, Jerry Demings.

"No tenemos pistas de que el sujeto participe en ningún tipo de organización terrorista", añadió. "Por el momento esto probablemente sea un incidente violento en el lugar de trabajo".

Las autoridades no revelaron la identidad del hombre que abrió fuego en un negocio que distribuye artículos para casas rodantes. Siete personas sobrevivieron al ataque.

Según el recuento policial, tres hombres y una mujer murieron a tiros en el negocio en un área industrial de la calle Forsyth Road, cerca de la Universidad Full Sail, al este de Orlando. Otro hombre murió en el hospital y el atacante se pegó un tiro.

Una residente de la zona, Shelley Adams, dijo a la prensa local que recibió una llamada de su hermana, Sheyla McIntyre, desde la escena del crimen. "Estoy bien, estoy bien", le dijo la hermana. "Mi jefe está muerto".

El alguacil Demings dijo que el atacante había protagonizado un incidente de violencia en este negocio hace tres años, pero no se le presentaron cargos.

