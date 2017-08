Al menos 32 muertos durante protestas en India tras la condena de un gurú por violación

Al menos 32 personas murieron este viernes 25 de agosto en el norte de India en unas violentas manifestaciones desatadas por los seguidores de un gurú que acababa de ser condenado por violar a dos de sus fieles.

Más de 100 mil personas se habían reunido en Panchkula, en el estado de Haryana, cuando un tribunal especial declaró culpable al jefe espiritual Gurmeet Ram Rahim Singh de la violación de dos mujeres.

Las autoridades indicaron, en un nuevo balance de víctimas, que al menos 32 personas murieron y cerca de 180 resultaron heridas en los disturbios en Haryana, donde se impuso un toque de queda en varias áreas.

"La situación sigue siendo complicada, pero estamos ganando terreno", declaró un responsable del estado de Haryana bajo anonimato. Según un periodista de la AFP, los policías lanzaron gas lacrimógeno y emplearon cañones de agua frente a una multitud de manifestantes que lanzaban piedras y que habían atacado dos camiones de la televisión, volcando uno de ellos.

"El tribunal ha declarado culpable a [Gurmeet] Ram Rahim Singh de violación", confirmó por teléfono a la AFP el fiscal Harinder Pal Singh Verma, tras una audiencia a puerta cerrada.

La pena impuesta al gurú, detenido, será anunciada el 28 de agosto, según medios locales. El hombre, que cuenta con numerosos seguidores en el estado de Haryana, donde dirige una corriente espiritual, asegura tener millones de adeptos en todo el mundo.

La víspera del veredicto, las autoridades indias habían reforzado la seguridad en la región, desplegando 15 mil efectivos, a causa de la afluencia de miles de fieles. Además, se habían preparado tres estadios por si había que llevar allí a eventuales causantes de disturbios, según responsables locales.

Con su gusto por la ropa llamativa y las joyas, este jefe espiritual de 50 años está al frente de la secta Dera Sacha Sauda. En 2002, el exprimer ministro indio Atal Biahri Vajpayee recibió un correo anónimo en el que una mujer acusaba a este gurú de haberla violado, a ella y a otras adeptas de la secta.

La Oficina Central de Investigación (CBI Central Bureau of Investigations) necesitó años para encontrar a las presuntas víctimas, quienes no depusieron una denuncia hasta 2007. No es la primera vez que Gurmeet Ram Rahim Singh protagoniza una polémica. En 2015, fue acusado de haber animado a 400 de sus discípulos a castrarse para acercarse a Dios.

Además, fue procesado en el marco de la investigación del asesinato de un periodista en 2002. Los seguidores concentrados en Panchkula manifestaron su apoyo al gurú antes del veredicto, algunos aseguraban que este les había ayudado a superar su alcoholismo.