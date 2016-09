Hallan bombas en Nueva Jersey tras serie de ataques

La policía halló varios artefactos explosivos en Nueva Jersey, uno de los cuales detonó, informó este lunes 19 de septiembre el FBI, mientras se investigan tres ataques en suelo estadounidense en 24 horas.

Las autoridades indicaron que no hay pruebas de que los ataques estuvieran coordinados, aunque su ejecución en un lapso de 24 horas plantea temores en materia de seguridad en momentos en que se libra una dura batalla electoral entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump.

"Había un paquete sospechoso que contenía varios artefactos explosivos improvisados ayer por la noche en la estación de tren de Elizabeth, Nueva Jersey", tuiteó el FBI, la policía federal estadounidense.

"En el momento de colocarlo a resguardo, uno de los artefactos detonó", agregó, aunque aclaró que nadie resultó herido.Más temprano, el alcalde de Elizabeth, Chris Bollawage, dijo que dos hombres alertaron a las autoridades tras encontrar a última hora del domingo un paquete con "tubos y alambres".

La policía ya venía investigando una explosión en Manhattan, Nueva York; un ataque con arma blanca en Minnesota, y otra explosión en Nueva Jersey.Nueva York entró en alerta completa y desplegó más de mil policías estatales y guardias nacionales en aeropuertos, terminales de ómnibus y estaciones de subte, mientras el presidente Barack Obama llegó a la ciudad previo a la apertura el martes de la Asamblea General de la ONU.

Según informes de prensa, cinco personas fueron detenidas el domingo por su posible vinculación con la bomba que estalló la noche del sábado en Chelsea, Manhattan, que causó 29 heridos -que ya fueron dados de alta- y daños en edificaciones.La policía descubrió una segunda bomba a cuatro calles del lugar del incidente y la desactivó sin problemas, para luego enviarla a la sede del FBI en Virginia para pruebas forenses.

Ambos artefactos, confeccionados con ollas a presión, contenían metralla, teléfonos, luces de Navidad y compuestos explosivos, informó The New York Times a última hora del domingo, citando fuentes policiales.El periódico también indicó que las autoridades federales había detenido a cinco personas.

La rama neoyorquina del FBI dijo en su cuenta de Twitter que "se detuvo un vehículo que era de interés para la investigación", sin hacer mención a ningún arresto, en tanto añade que "nadie fue acusado de crimen alguno. La investigación continúa".

Medios de Nueva York dijeron que los cinco pasajeros del vehículo quedaron bajo custodia para ser interrogados. El sábado también explotó en Nueva Jersey una bomba artesanal en un contenedor de basura en Seaside Park, mientras se desarrollaba una carrera del Cuerpo de Marines con cientos de participantes.

El estallido no causó daños pero obligó a suspender la competencia.

El domingo se suspendió el tráfico ferroviario entre el aeropuerto de Newark y Elizabeth tras los informes del hallazgo del paquete sospechoso, indicaron las autoridades.

La ciudad de Elizabeth está relativamente cerca de Staten Island y Verrazano Bridge.En Minnesota, tuvo lugar un ataque con arma blanca en un centro comercial de Saint Cloud, con saldo de nueve heridos, que fue reivindicado por el grupo yihadista radical Estado Islámico (EI).

El autor del ataque "era un soldado del Estado Islámico, que respondió a los llamados para tomar como objetivo a los ciudadanos de los países miembros de la coalición de los cruzados", indicó Amaq, órgano de propaganda del EI.

Las autoridades dijeron carecer de elementos para vincular los ataques de Nueva York, Nueva Jersey y Minnesota, pero sobrevuela la sospecha de que se trató de actos de "terrorismo", doméstico o yihadista.

"Una explosión en Nueva York obviamente es un acto de terrorismo, pero no está vinculado al terrorismo internacional", dijo el gobernador demócrata de ese estado, Andrew Cuomo, el domingo luego de una recorrida por Chelsea tras la explosión.

"En otras palabras, no encontramos una vinculación con el ISIS", agregó Cuomo en referencia al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, ciudad que desde este lunes acoge a jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo para la Asamblea General de la ONU, dijo que "no sabemos la motivación, no sabemos su naturaleza. No sabemos si tuvo una motivación política o si fue una motivación personal".

Nadie reivindicó las explosiones en Manhattan o Nueva Jersey, a diferencia del ataque de Minnesota.

Quince años después de los atentados del 11 de setiembre del 2001, las autoridades subrayan que Estados Unidos es mucho más seguro para enfrentar planes terroristas originados en el extranjero, aunque es vulnerable a ataques de "lobos solitarios" inspirados por la propaganda del EI o de Al Qaida.