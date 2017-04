El papa Francisco insta a Maduro 'frenar la violencia' en Venezuela

En menos de 24 horas el papa Francisco se mostró en dos ocasiones especialmente preocupado por la situación en Venezuela. La más reciente fue este domingo 30 de abril ante miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro para escuchar el rezo del Regina Coeli, cuando lamentó que no cesen los “muertos, heridos y prisioneros”.

Francisco fue rotundo al reclamar el fin de la violencia en los enfrentamientos en los que ya han muerto 30 personas en diversas protestas contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro: “Mientras me uno al dolor de las familias de las víctimas, para lo cual aseguro mis oraciones, hago un sentido llamamiento al Gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana para que se evite cualquier forma de violencia, para que sean respetados los derechos humanos y para que se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está agonizando a la población”, expresó a este respecto.

Pocas horas antes, durante el vuelo de regreso de su viaje a Egipto, el Papa se refirió a un posible relanzamiento de su mediación diplomática entre ambas facciones. Al ser preguntado por si la Santa Sede y él personalmente pensaban ejercer una ‘acción pacificadora’ en Venezuela, aseguró que los intentos anteriores para facilitar un diálogo "no resultaron porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían. Era un 'sí, sí pero no, no'".

Francisco dejó claro que, de producirse ese intento de facilitación, como en el que recientemente participó el Vaticano, debería producirse en "condiciones muy claras”.

“Yo creo que tiene que ser en condiciones muy claras, parte de la oposición no quiere esto, que es curioso, la misma oposición está dividida y por otro lado parece que los conflictos se agudizan más pero hay algo en movimiento, hay algo en movimiento", aseguró ante los periodistas acreditados que viajan con él en el vuelo papal.

El diálogo político entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana comenzó en octubre pasado, pero se zanjó porque el Gobierno de Maduro no cumplía con los acuerdos fijados y se rompieron las negociaciones.

El papa Francisco reveló que los tres ex presidentes que han intervenido en la crisis venezolana, entre ellos el panameño Martín Torrijos "están insistiendo" para volver a reabrir la vía diplomática. "Estoy informado de esto pero está en el aire todavía", agregó el papa. "Todo lo que se pueda hacer por Venezuela hay que hacerlo con las garantías necesarias, si no, jugamos 'tin pin pirulero'”, acotó después.